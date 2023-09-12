В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате

Накануне вечером около 16 часов 45 минут возле дома 32 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту 27-летний петербуржец, управляя автомобилем «Хендай Соната», при движении от улицы Слепушкина к Прибрежной улице, проезжая регулируемый пешеходный переход по запрещающему (красному) сигналу светофора, совершил наезд на 14-летнего подростка, двигавшегося по пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись.

В результате ДТП мальчик в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.

Полицией проводится проверка, устанавливаются детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.