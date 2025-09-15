Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном

14 сентября, около 18 часов 40 минут, возле дома номер 53, расположенного на Советском проспекте в населенном пункте Мга Кировского района Ленинградской области, произошло столкновение электросамоката и автомобиля «ГАЗ-2752». За рулем транспортного средства находился мужчина 37 лет.

Установлено, что 15-летний учащийся школы, управляя электросамокатом, совершал пересечение нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Кроме того, установлено, что на электросамокате вместе с водителем находился 10-летний ребенок, который являлся пассажиром. После осмотра медицинскими работниками на месте происшествия, пассажир был отпущен. В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту данного инцидента.