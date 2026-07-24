Основательница Wildberries прокомментировала атаку БПЛА на склады компании

Генеральный директор Wildberries и руководитель RWB Татьяна Ким сообщила в социальных сетях о происшествии на логистических объектах компании в Санкт-Петербурге.

"Сегодня наши логистические центры в Шушарах и Уткиной Заводи подверглись атаке. Часть помещений и продукции удалось спасти", – сообщила она.

Ким подчеркнула, что на всех складах была проведена быстрая эвакуация персонала. По предварительным данным, обошлось без жертв.

"В настоящее время мы совместно со специализированными службами работаем над ликвидацией последствий", – добавила она.

Напомним, что утром 24 июля было приостановлено функционирование двух логистических комплексов Wildberries в Санкт-Петербурге.