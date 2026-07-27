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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двоих молодых людей задержали за издевательства над голубем

В Петербурге двоих молодых людей задержали за издевательства над голубем

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела после издевательства над голубем в центре Петербурга

25 июля в результате проведенного мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеозапись, на которой у одного из домов по Лиговскому проспекту неизвестные жестоко издеваются над голубем. В тот же день около 19:00 в квартире одного из домов по улице Достоевского полицейскими был задержан 25-летний подозреваемый. Спустя несколько часов возле дома по Лиговскому проспекту задержали и его 23-летнего знакомого. Обоих задержанных доставили в отдел полиции и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц. 

По факту жестокого обращения с животным возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ. Злоумышленники задержаны по ст. 91 УП РФ.


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