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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата

В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские по горячим следам задержали агрессора, устроившего конфликт с бригадой скорой помощи

Сегодня ночью, 27 июля около 03:00 к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что возле дома 6 по улице Валдайской в поселке Шушары водитель «Шевроле Лачетти» стреляет по машине скорой помощи из травматического пистолета.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции, задержали 26-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Задержанный мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с водителем скорой помощи, который отказывался его пропускать. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Пушкинский район, стрельба, травматика, хулиганство
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