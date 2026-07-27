В Шушарах водитель «Шевроле Лачетти» обстрелял скорую из травмата

Сегодня ночью, 27 июля около 03:00 к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила информация от очевидцев о том, что возле дома 6 по улице Валдайской в поселке Шушары водитель «Шевроле Лачетти» стреляет по машине скорой помощи из травматического пистолета.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции, задержали 26-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Задержанный мужчина пояснил, что у него произошел конфликт с водителем скорой помощи, который отказывался его пропускать.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.