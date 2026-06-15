На трассе «Скандинавия» в лобовом ДТП погиб водитель иномарки и четверо пострадали

Накануне вечером, 14 июня около 16:10 на 158-м километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти, произошло смертельное ДТП. По данным полиции, 64-летний водитель автомобиля «Танк», двигаясь по направлению к Санкт-Петербургу, выехал на встречную полосу в запрещенном для обгона месте и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем «Форд», которым управлял 38-летний мужчина.

Вследствие столкновения водитель «Форда» погиб на месте. Водитель грузовика получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Жертвами аварии стали также пассажиры «Форда». Две женщины, находившиеся в салоне, пострадали: одна из них находится в крайне тяжелом состоянии, вторая – в состоянии средней тяжести. Кроме того, в больницу с травмами средней степени тяжести был госпитализирован трехлетний ребенок, который также находился в автомобиле «Форд».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса РФ. Полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего.