В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
В Киришах полицейсике искали нелегалов
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа

В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с КАМАЗом на Ленсоветовской дороге в Пушкинском районе

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 2 сентября около девяти часов вечера, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. У дома номер 12, корпус 2, расположенного на Ленсоветовской дороге, водитель 1959 года рождения, управлявший грузовым автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, не справился с управлением.

В результате произошел съезд транспортного средства в придорожный кювет, что повлекло за собой опрокидывание большегруза. К сожалению, полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин указанного дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Целью данной проверки является установление всех деталей произошедшего и выявление возможных нарушений правил дорожного движения или иных факторов, способствовавших трагедии.

Все по теме: Пушкинский район, ДТП
