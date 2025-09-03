В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 2 сентября около девяти часов вечера, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. У дома номер 12, корпус 2, расположенного на Ленсоветовской дороге, водитель 1959 года рождения, управлявший грузовым автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом, не справился с управлением.

В результате произошел съезд транспортного средства в придорожный кювет, что повлекло за собой опрокидывание большегруза. К сожалению, полученные водителем травмы оказались несовместимыми с жизнью, и он скончался непосредственно на месте аварии.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств и причин указанного дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Целью данной проверки является установление всех деталей произошедшего и выявление возможных нарушений правил дорожного движения или иных факторов, способствовавших трагедии.