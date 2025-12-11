В Приморском районе пьяный мужчина кидал питарды из окна квартиры

10 декабря в 12:20 в правоохранительные органы Приморского района Петербурга поступила информация о хулиганских действиях: из окна квартиры в доме номер 7 по улице Аэродромной неизвестные бросают пиротехнические изделия в направлении пешеходов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали в указанной квартире 37-летнего безработного местного жителя, ранее имевшего проблемы с законом. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дело по данному инциденту.