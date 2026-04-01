На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры

На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры

В Московском районе полицейские задержали местного жителя, стрелявшего из окна квартиры

Накануне вечером, 31 марта около 22 часов на Витебском проспекте, дом 41 корпус 3, произошла стрельба из окна. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно задержали 41-летнего мужчину, жильца дома, подозреваемого в совершении данного деяния.

Установлено, что подозреваемый, находясь в своей квартире в состоянии опьянения, произвел не менее шести выстрелов из охотничьего ружья, принадлежащего ему, по хулиганским мотивам. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские изъяли охотничье ружье, которое оказалось зарегистрированным. Кроме того, у мужчины были обнаружены и изъяты травматический пистолет, примерно 200 патронов 12 калибра и 6 стреляных гильз. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Московский район, стрельба, хулиганство
