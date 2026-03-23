В Шушарах пьяный мужчина пытался поджеч помещение управляющей компании

22 марта к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о происшествии в одном из домов по улице Лангеловской в поселке Шушары (Новая Ижора). Мужчина проник в строение, после чего облил пол бензином, высказывая угрозы поджога.

Прибывший по вызову полицейский наряд задержал 59-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный был доставлен в отдел полиции.

По словам задержанного, причиной его действий послужило отсутствие водоснабжения в его частном доме.

С места инцидента правоохранители изъяли емкость с остатками горюче-смазочных веществ.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. После этого его поместили в камеру для административно задержанных. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.