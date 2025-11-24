В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины

Вечером 22 ноября в правоохранительные органы Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от сотрудника скорой медицинской помощи об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти возле дома номер 39 в 6-м Микрорайоне города Пикалево.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали смерть 51-летнего местного жителя. При первичном осмотре было выявлено ножевое ранение в области спины.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, в одной из квартир указанного дома были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности жители Пикалево, 27 и 29 лет, работающие монтерами на железной дороге.

Предварительно установлено, что между указанными лицами возникла ссора, в результате которой потерпевшему было нанесено не менее пяти ударов ножом в спину. Несмотря на полученные ранения, мужчина попытался покинуть место происшествия, однако скончался от полученных повреждений, не доходя до дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.