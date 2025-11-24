ента новостей

15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
14:51
На Васильевском острове задержали подозреваемую в убийстве на проспекте Кима
14:13
В Мариинском дворце обсуждали будущие тренды системы госуправления
14:05
Предприятиям Петербурга выделят субсидии на внедрение роботизированных комплексов
13:58
В Петербурге задержан мужчина за приставания к 13-летней девочке в вагоне метро
12:05
В Ленобласти задержан житель Псковской области за убийство в деревне Нурма
11:46
В Петербурге задержали 17-летнего «дропа» из Новосибирской области, за обман пенсионеров
11:39
В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района
11:33
В Курортном районе полицейские провели миграционный рейд
11:25
В Петербурге задержали поджигателя автомобиля на Лесном проспекте
11:16
В Петербурге женщина убила новорожденного ребенка и спрятала в диване
19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины

В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Пикалево полицейские задержали двое монтеров-железнодорожников, подозреваемых в убийстве местного жителя

Вечером 22 ноября в правоохранительные органы Бокситогорского района Ленинградской области поступила информация от сотрудника скорой медицинской помощи об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти возле дома номер 39 в 6-м Микрорайоне города Пикалево.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции констатировали смерть 51-летнего местного жителя. При первичном осмотре было выявлено ножевое ранение в области спины.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, в одной из квартир указанного дома были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности жители Пикалево, 27 и 29 лет, работающие монтерами на железной дороге.

Предварительно установлено, что между указанными лицами возникла ссора, в результате которой потерпевшему было нанесено не менее пяти ударов ножом в спину. Несмотря на полученные ранения, мужчина попытался покинуть место происшествия, однако скончался от полученных повреждений, не доходя до дома.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, убийство, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-10-2025, 11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
14-08-2024, 11:48
В Пикалево задержали подозреваемый в грабеже
11-08-2025, 09:37
В Гатчине задержали двоих подозреваемых в убийстве пенсионера
26-09-2025, 12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12-08-2024, 12:25
В Пикалево задержали подростка, подозреваемого в грабеже
22-07-2025, 11:06
В Ленобалсти поймали "дропа - гастролера", обманувшего пенсионерку из Пикалево

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
Наверх