В Петербурге задержали подозреваемых в хищение иномарки, пропавшей в ноябре прошлого года

14 апреля 2026 года, в шесть часов утра, были задержаны двое мужчин 37 и 41 лет, подозреваемых в угоне внедорожника «Мицубиси Паджеро Спорт» стоимостью более 3,2 миллионов рублей. Автомобиль, принадлежавший жительнице Выборгского района Санкт-Петербурга, был похищен в ночь на 13 ноября прошлого года от дома №4 по улице Ломовской.

Следователями по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража), пункт «б» части 4. Задержание подозреваемых стало результатом проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, радиостанции, GPS-трекеры, а также фрагмент кузовной рамы от похищенного внедорожника. Оба подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.