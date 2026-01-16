В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах

12 января в правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило заявление об ограблении бутика модной одежды, расположенного в поселке Шушары.

Выяснилось, что злоумышленники, двое мужчин, вошли в магазин, находящийся в доме №60 по Пулковскому шоссе, в промежуток времени с 20:15 до 20:40. Угрожая продавцу физической расправой, они похитили три куртки и скрылись с места преступления. Сумма ущерба, нанесенного магазину, оценивается в 158 350 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 УК РФ (разбой).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, 15 января в Московской области были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанные являются гражданами соседнего государства, их возраст – 26 и 28 лет.

В настоящее время задержанные доставлены в Санкт-Петербург. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.