00:58
Петербург услышит мировую премьеру «Кантаты Мира»
11:29
В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов
11:10
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах
10:30
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
10:24
XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль»
10:22
Концерт «Вселенная Depeche Mode»
15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали в Московской области двоих подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах

12 января в правоохранительные органы Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило заявление об ограблении бутика модной одежды, расположенного в поселке Шушары.

Выяснилось, что злоумышленники, двое мужчин, вошли в магазин, находящийся в доме №60 по Пулковскому шоссе, в промежуток времени с 20:15 до 20:40. Угрожая продавцу физической расправой, они похитили три куртки и скрылись с места преступления. Сумма ущерба, нанесенного магазину, оценивается в 158 350 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 УК РФ (разбой).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга, 15 января в Московской области были задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления. Задержанные являются гражданами соседнего государства, их возраст – 26 и 28 лет.

В настоящее время задержанные доставлены в Санкт-Петербург. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

