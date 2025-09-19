В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли

В результате следственных действий по уголовному делу, возбужденному в соответствии со статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, полицейские Выборгского района Ленинградской области в поселке Новинки провели обыск на земельном участке, принадлежащем 40-летнему подозреваемому. В ходе обыска было найдено и конфисковано 19 мешков, содержащих высушенные части растений.

Проведенная экспертиза установила, что общая масса изъятой конопли превышает 3 килограмма. В связи с этим возбудили новое уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, касающийся попытки незаконного изготовления, распространения или пересылки наркотических и психотропных веществ, а также растений, содержащих данные вещества, либо их частей.

На основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый был задержан. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия с целью выявления других случаев незаконной деятельности данного лица.