В Колпино задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Опубликовал: Антон78
Полицейские Колпинского района Петербурга задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Сотрудниками ОМВД России по Колпинскому району Петербурга были задержаны три человека: 38-летняя женщина из Гатчины, 37-летний мужчина из Колпино и 42-летний иностранный гражданин из ближнего зарубежья. Их подозревают в причастности к организации нелегальной миграции.

По предварительным данным, в феврале этого года указанные лица организовали фиктивную регистрацию для десяти иностранных граждан по двум адресам в Колпино. При этом фактическое проживание мигрантов по указанным адресам не предполагалось. За свои услуги каждый из подозреваемых получил по 5000 рублей от каждого мигранта.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, часть 2 (организация незаконной миграции). Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Собранные материалы направлены в миграционную службу для принятия решения об аннулировании документов, дающих право иностранным гражданам находиться на территории России. Следственные действия продолжаются. Ведется поиск сообщников и устанавливаются другие факты преступной деятельности злоумышленников.

