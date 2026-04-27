ента новостей

В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы

В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали водителя «Тойоты», угрожавшего пенсионерке в деревне Рабитицы

26 апреля полицейскими был задержан 20-летний молодой человек по подозрению в хулиганстве. Его подозревают в нападении на 74-летнюю пенсионерку в деревне Рабитицы, Волосовского района Ленинградской области. Инцидент произошел 25 апреля около 21:30.

По словам потерпевшей, неизвестный устроил скандал у ее дома, затем угрожал ей и выстрелил из аэрозольного пистолета. После инцидента злоумышленник скрылся на автомобиле Toyota RAV 4.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Подозреваемый, не имеющий постоянного места работы и проживающий в Приморском районе, был задержан менее чем через сутки по адресу Народная улица, дом 39. Задержание проведено в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

