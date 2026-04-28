В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников

В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов приветствовал в Смольном участников XXXI съезда блокадников

Сегодня в Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда. В мероприятии приняли участие 50 делегатов из России и зарубежья, а также губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

На съезде подчёркнута важность сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодёжи. Александр Беглов отметил особую значимость встреч с ветеранами-блокадниками для Петербурга, назвав их «людьми одной судьбы, одной памяти». Он заверил, что мнение ветеранов учитывается при принятии решений по развитию города, и город стремится обеспечить им достойную заботу и поддержку.

Елена Тихомирова, в свою очередь, акцентировала внимание на работе с молодёжью, подчеркнув, что она является основой для воспитания будущих патриотов. Она выразила благодарность руководству города за внимание к ветеранам.

Участников съезда также приветствовал председатель Совета петербургских ветеранов Василий Волобуев, отметив их оптимизм и служение Отечеству как пример для последующих поколений.

Губернатор рассказал о мероприятиях, направленных на поддержку блокадников. Благодаря инициативе ветеранов и поддержке Президента РФ, все, кто находился в осаждённом городе менее четырёх месяцев, теперь официально признаны «Жителями блокадного Ленинграда» и получили соответствующие льготы. Он также упомянул инициативы, поддержанные Президентом: установление 9 августа Днём воинской славы (Днём окончания Ленинградской битвы) и одобрение проекта мемориального комплекса на Пулковских высотах.

По инициативе блокадников закреплены региональные памятные даты, связанные с Дорогой жизни и Ленинградским народным ополчением. В ближайшее время будет отмечаться ещё одна памятная дата — День памяти героев Таллиннского прорыва. Ведётся реконструкция вестибюля станции метро «Парк Победы» в тематике Великой Победы, куда активно вовлекаются ветеранские организации. В последние годы многие городские объекты названы в честь Героев ВОВ, а также открыт Парк Героев СВО.

К Дню Победы петербургские ветераны получат единовременные выплаты на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

Съезд продлится до 1 мая и включает памятные мероприятия, посвящённые 81-й годовщине Победы, включая возложение цветов на Пискарёвском мемориале, экскурсии по Дороге жизни и в Александро-Невскую лавру.

