Во Всеволожском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта

Новые подразделения Всеволожской больницы начали свою работу в двух небольших деревнях — Хапо-Ое и Островки. Каждое из новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) спроектировано с учетом возможности обслуживания до 20 пациентов в смену. Эти медицинские учреждения уже прошли необходимые процедуры и получили санитарно-эпидемиологическое заключение, а также лицензию на ведение медицинской деятельности, что позволяет им начать прием граждан.

Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению, подчеркнул, что новые ФАПы были построены с использованием современных технологий быстровозводимых модульных конструкций. Это позволяет значительно сократить время на строительство и быстро вводить в эксплуатацию новые медицинские объекты. Финансирование на возведение этих пунктов было выделено из областного бюджета, что свидетельствует о поддержке со стороны властей в вопросах здравоохранения. В этом году запланировано строительство еще 15 подобных ФАПов, что должно существенно улучшить доступность медицинских услуг для жителей Ленинградской области. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель нашего региона имел возможность получать качественную медицинскую помощь в непосредственной близости от своего дома», — добавил Жарков.

В новых ФАПах будет работать фельдшер, который будет вести прием на постоянной основе. Кроме того, по заранее утвержденному графику, в этих медицинских пунктах будут принимать врачи узких специальностей, что позволит жителям получать более широкий спектр медицинских услуг без необходимости выезжать в более крупные медицинские учреждения.

Что касается оснащения ФАПов, то оно включает в себя современное медицинское оборудование. В наличии имеются электрокардиографы и пульсоксиметры, которые помогут в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний и определения уровня кислорода в крови. Также предусмотрены анализаторы гемоглобина и холестерина, спирометр для оценки функции легких, а также весы и ростомеры для контроля за физическим состоянием пациентов. В ФАПах есть ЛОР-комплекты и гинекологические кресла, что позволяет проводить необходимые обследования. Кроме того, установлены кольпоскопы для детального изучения состояния женского здоровья и оборудование, позволяющее осуществлять дистанционную передачу данных ЭКГ для дальнейшего анализа. Важно отметить, что также предусмотрено оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи, что делает эти ФАПы не только удобными, но и жизненно необходимыми для местного населения.