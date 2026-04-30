В Петербурге задержали жителя Краснодарского края, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников

39-летний житель Кубани был задержан в Северной столице сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его подозревают в участии в крупной мошеннической схеме, использовавшей современные информационные технологии.

По информации следствия, в январе 2026 года мужчина получил предложение о «работе» через мессенджер. Следуя указаниям неустановленных кураторов, он организовал технический центр, который обеспечивал связь украинских мошеннических колл-центров с потенциальными жертвами на территории России. Для этого он получал GSM-шлюзы через курьерские службы и размещал их в арендованных квартирах Петербурга.

Для усложнения отслеживания своей деятельности, подозреваемый выбирал квартиры в Приморском районе, расположенные над коммерческими заведениями (барами, магазинами), активно использующими телефонию.

За свою роль в этой схеме злоумышленник получил 800 000 рублей в криптовалюте, переведенной на его электронный кошелек через бота в мессенджере.

В ходе обысков по местам работы оборудования было изъято: 8 GSM-шлюзов, 3 маршрутизатора, ноутбук с программой, а также мобильный телефон с перепиской, подтверждающей его причастность к преступной деятельности.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Задержанному вменяется причастность к 21 факту дистанционного мошенничества как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех соучастников и эпизодов преступной деятельности, а также для исследования изъятой техники.