В Петербурге задержали жителя Краснодарского края, организовавшего колл-центр для телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Северной столице задержан житель Краснодарского края, обеспечивающий техническую поддержку телефонных мошенников из-за рубежа

39-летний житель Кубани был задержан в Северной столице сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его подозревают в участии в крупной мошеннической схеме, использовавшей современные информационные технологии.

По информации следствия, в январе 2026 года мужчина получил предложение о «работе» через мессенджер. Следуя указаниям неустановленных кураторов, он организовал технический центр, который обеспечивал связь украинских мошеннических колл-центров с потенциальными жертвами на территории России. Для этого он получал GSM-шлюзы через курьерские службы и размещал их в арендованных квартирах Петербурга.

Для усложнения отслеживания своей деятельности, подозреваемый выбирал квартиры в Приморском районе, расположенные над коммерческими заведениями (барами, магазинами), активно использующими телефонию.

За свою роль в этой схеме злоумышленник получил 800 000 рублей в криптовалюте, переведенной на его электронный кошелек через бота в мессенджере.

В ходе обысков по местам работы оборудования было изъято: 8 GSM-шлюзов, 3 маршрутизатора, ноутбук с программой, а также мобильный телефон с перепиской, подтверждающей его причастность к преступной деятельности.

Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Задержанному вменяется причастность к 21 факту дистанционного мошенничества как в Санкт-Петербурге, так и в других регионах России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведутся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия для установления всех соучастников и эпизодов преступной деятельности, а также для исследования изъятой техники.

Похожие публикации

12-02-2026, 12:05
В Петербурге полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся администрированием сим-боксов для обмана граждан
27-04-2026, 12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
8-12-2025, 15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
27-03-2026, 10:30
В Петербурге полицейские ликвидировали очередной узел связи украинских мошенников
3-06-2022, 16:16
В Петербурге двоих ранее задержанных мужчин изобличили в 21 случае мошенничества
2-02-2026, 09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
28-04-2026, 10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
27-04-2026, 13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
