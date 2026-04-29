Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задаржали двоих подозреваемых в незаконном обороте амфетамина

В центре Петербурга задаржали двоих подозреваемых в незаконном обороте амфетамина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Центральном районе полицейские задержали двоих подозреваемых по делу о незаконном обороте амфетамина

Два молодых человека, 17-летний юноша и 18-летняя девушка, задержаны полицией Центрального района Санкт-Петербурга по подозрению в участии в незаконном обороте психотропных веществ. По предварительной информации, они могли заниматься хранением и подготовкой к сбыту наркотиков.

Подросток был задержан вечером 26 апреля на Лиговском проспекте. При нем обнаружены и изъяты два свертка с предположительно амфетамином, предназначенные для дальнейшего распространения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших следственных действий было установлено возможное место приобретения запрещенных веществ. Полицейские провели обыск в квартире на улице Морской Пехоты, где обнаружили пакет с белым порошком весом около 1200 граммов, электронные весы, упаковочный материал и мобильный телефон.

В квартире находилась 18-летняя девушка, которая была задержана на месте. Она пояснила, что изъятое вещество является амфетамином. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступной деятельности, а также каналов хранения и распространения наркотиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

