На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер

В Красносельском районе Петербурга, на проспекте Народного Ополчения, возле доме 233, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши. Около 17:19 27 апреля подросток, управляя мотоциклом "Шармакс Спорт", потерял контроль над транспортным средством и врезался в опору уличного освещения.

Вследствие аварии несовершеннолетний, являющийся учеником восьмого класса, был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

По данному инциденту начато административное разбирательство. Возбуждено дело по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: части 1 статьи 12.7, части 1 статьи 12.1, части 2 статьи 12.24 и части 2 статьи 12.37.

Собранные материалы по происшествию направлены в соответствующие следственные органы для дальнейшего рассмотрения.