Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту

Накануне вечером, 28 апреля около 19 часов правоохранительные органы Фрунзенского района получили информацию о конфликте по адресу Софийская улица, дом 41. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что около 18:30 между водителями двух автомобилей произошел дорожный инцидент. В ходе конфликта 38-летний мужчина, управлявший BMW X6, использовал аэрозольный баллончик против 28-летнего водителя Volkswagen Scirocco, после чего покинул место происшествия.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого виновника инцидента по горячим следам менее чем за полчаса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.