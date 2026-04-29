Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту

Во Фрунзенском районе водитель БМВ залил перцем своего оппонента по дорожному конфликту

Опубликовал: Антон78
Полицейские Фрунзенского района оперативно задержали участника дорожного конфликта, применившего в споре перцовый баллончик

Накануне вечером, 28 апреля около 19 часов правоохранительные органы Фрунзенского района получили информацию о конфликте по адресу Софийская улица, дом 41. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что около 18:30 между водителями двух автомобилей произошел дорожный инцидент. В ходе конфликта 38-летний мужчина, управлявший BMW X6, использовал аэрозольный баллончик против 28-летнего водителя Volkswagen Scirocco, после чего покинул место происшествия.

Правоохранителям удалось задержать предполагаемого виновника инцидента по горячим следам менее чем за полчаса.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство). Подозреваемый был помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Похожие публикации

16-03-2026, 10:59
Во Фрунзенском районе мужчина брызнул из баллончика в лицо подростку
2-03-2026, 11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
23-04-2026, 11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
24-12-2025, 12:10
В Невском районе мужчина жестоко избил сожительницу
11-08-2025, 09:28
На Малой Балканской улице задержали хулигана, распылившего газ из баллончика в сторону прохожих
29-12-2025, 09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
Вчера, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Вчера, 10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
27-04-2026, 13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
