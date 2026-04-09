В Петербурге задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативники Приморского района Петербурга задержали 40-летнего уроженца Центрального района, подозреваемого в организации незаконной миграции.

Установлено, что в феврале этого года подозреваемый получил несанкционированный доступ к учетной записи портала государственных услуг, принадлежащей 70-летнему жителю дома 9 по Ушаковской набережной.

Используя эти данные, злоумышленник оформил фиктивную регистрацию 17 иностранцев по месту проживания пенсионера.

За каждую такую регистрацию он получал вознаграждение в размере 14 000 рублей.

Следственным управлением УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Подозреваемый заключен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

В настоящее время ведется работа по установлению возможных сообщников фигуранта.