Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома

В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Невском районе Петербурга задержан мужчина, стрелявший из охолощенного автомата в подъезде дома

Накануне вечером,  27 апреля к полицейским Невского района Петербурга поступил звонок от обеспокоенной гражданки, проживающей в доме по Искровскому проспекту. Женщина сообщила о подозрительных звуках, напоминающих выстрелы, и криках, доносившихся с восьмого этажа, с общей лестничной площадки.

Оперативно на место происшествия были направлены несколько полицейских подразделений, включая вневедомственную охрану и экипажи ГИБДД. Прибывшие наряды незамедлительно задержали 51-летнего мужчину, являющегося жильцом данного дома.

По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт, вспыхнувший около 20:10. Подозреваемый вступил в словесную перепалку с неустановленным мужчиной из-за шума, создаваемого в подъезде. В разгар ссоры, владевший охолощенным автоматом злоумышленник произвел выстрел в сторону оппонента. Сразу после этого второй участник конфликта покинул место происшествия.

Сотрудниками полиции на месте происшествия были обнаружены и изъяты: охолощенный автомат, магазин к нему, патроны и одна гильза. Все изъятые предметы отправлены на экспертизу.

Задержанный гражданин был доставлен в ближайший отдел полиции. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящий момент правоохранительные органы активно работают над установлением личности второго участника конфликта. Также решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Невский район, стрельба
Похожие публикации

5-05-2022, 12:48
В Ленобласти задержали мужчину, стрелявшего в воздух из автомата во дворе жилого дома
10-08-2022, 11:56
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу в подъезде
1-04-2026, 10:05
На Витебском проспекте пьяный мужчина стрелял из ружья из окна квартиры
20-07-2022, 11:58
В Петербурге задержали хулигана стрелявшего из охолощенного оружия
27-07-2025, 14:58
В Ленобласти конфликт соседей в садоводстве закончился стрельбой
29-04-2022, 11:10
В Петербурге пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата

