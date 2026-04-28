В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома

Накануне вечером, 27 апреля к полицейским Невского района Петербурга поступил звонок от обеспокоенной гражданки, проживающей в доме по Искровскому проспекту. Женщина сообщила о подозрительных звуках, напоминающих выстрелы, и криках, доносившихся с восьмого этажа, с общей лестничной площадки.

Оперативно на место происшествия были направлены несколько полицейских подразделений, включая вневедомственную охрану и экипажи ГИБДД. Прибывшие наряды незамедлительно задержали 51-летнего мужчину, являющегося жильцом данного дома.

По предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт, вспыхнувший около 20:10. Подозреваемый вступил в словесную перепалку с неустановленным мужчиной из-за шума, создаваемого в подъезде. В разгар ссоры, владевший охолощенным автоматом злоумышленник произвел выстрел в сторону оппонента. Сразу после этого второй участник конфликта покинул место происшествия.

Сотрудниками полиции на месте происшествия были обнаружены и изъяты: охолощенный автомат, магазин к нему, патроны и одна гильза. Все изъятые предметы отправлены на экспертизу.

Задержанный гражданин был доставлен в ближайший отдел полиции. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В настоящий момент правоохранительные органы активно работают над установлением личности второго участника конфликта. Также решается вопрос о возможности возбуждения уголовного дела по факту произошедшего.