На КАД будет запрещено движение грузового транспорта

С 2 по 6 июня 2026 года на Кольцевой автодороге (КАД) вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», под ограничения попадают автомобили массой свыше 3,5 тонн.

Запрет на движение будет действовать на участке КАД с 60-го по 94-й километр. Этот отрезок дороги находится между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша», также известной как Ропшинское шоссе.

Основной причиной введения временных ограничений является проведение Петербургского международного экономического форума.

Изменения в движении будут обозначены с помощью временных технических средств организации дорожного движения. Водителей проинформируют о вводимых ограничениях через табло и знаки переменной информации, интегрированные в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД.

Для обеспечения порядка и регулирования транспортных потоков на указанном участке будут задействованы патрульные экипажи Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.