ента новостей

16:31
В Смольном прошло пленарное заседание XXXI съезда блокадников
16:21
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта
16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
10:06
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадал 15-летний байкер
10:01
В Петербурге задаржали стрелка из охолощенного автомата в подъезде дома
08:56
В центре Петербурга полицейские провели масштабный рейд
20:17
Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям
20:03
Во Всеволожском районе открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта
19:57
В Петербурге стартовало украшение улиц весенними цветами.
19:51
Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета
16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13:27
«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
13:13
На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы
13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
12:58
В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области
12:52
В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы
12:41
В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе
12:35
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам
12:27
В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа
12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
На КАД будет запрещено движение грузового транспорта

На КАД будет запрещено движение грузового транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение пяти дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

С 2 по 6 июня 2026 года на Кольцевой автодороге (КАД) вводится ограничение движения для грузовых транспортных средств. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», под ограничения попадают автомобили массой свыше 3,5 тонн.

Запрет на движение будет действовать на участке КАД с 60-го по 94-й километр. Этот отрезок дороги находится между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша», также известной как Ропшинское шоссе.

Основной причиной введения временных ограничений является проведение Петербургского международного экономического форума.

Изменения в движении будут обозначены с помощью временных технических средств организации дорожного движения. Водителей проинформируют о вводимых ограничениях через табло и знаки переменной информации, интегрированные в автоматизированную систему управления дорожным движением КАД.

Для обеспечения порядка и регулирования транспортных потоков на указанном участке будут задействованы патрульные экипажи Госавтоинспекции. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

