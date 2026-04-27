ента новостей

16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13:27
«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
13:13
На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы
13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
12:58
В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области
12:52
В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы
12:41
В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе
12:35
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам
12:27
В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа
12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе

В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жительницу Сланцев, размахивающую ножом у местного кафе

В городе Сланцы 25 апреля около полуночи в правоохранительные органы поступила информация о происшествии с ножевым ранением возле заведения общественного питания, расположенного по адресу: улица Кирова, дом 31. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 41-летнюю местную жительницу, которая получила ранение ножом. Пострадавшая, работающая заведующей ломбардом, находилась в средней степени тяжести и была доставлена в медицинское учречение.

В результате оперативных мероприятий, спустя несколько часов, сотрудники полиции задержали 40-летнюю безработную женщину по месту её проживания, в одной из квартир дома №13 по улице Чкалова. Установлено, что именно она, в ходе возникшего конфликта у кафе, нанесла ранение потерпевшей. У подозреваемой был изъят нож, предположительно использовавшийся при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Сланцевский район, ножевое ранение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Наверх