В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе

В городе Сланцы 25 апреля около полуночи в правоохранительные органы поступила информация о происшествии с ножевым ранением возле заведения общественного питания, расположенного по адресу: улица Кирова, дом 31. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 41-летнюю местную жительницу, которая получила ранение ножом. Пострадавшая, работающая заведующей ломбардом, находилась в средней степени тяжести и была доставлена в медицинское учречение.

В результате оперативных мероприятий, спустя несколько часов, сотрудники полиции задержали 40-летнюю безработную женщину по месту её проживания, в одной из квартир дома №13 по улице Чкалова. Установлено, что именно она, в ходе возникшего конфликта у кафе, нанесла ранение потерпевшей. У подозреваемой был изъят нож, предположительно использовавшийся при совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.