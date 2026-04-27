В Петербурге стартовало украшение улиц весенними цветами.

В Санкт-Петербурге началась пора весеннего благоустройства, и улицы города начали наполняться яркими цветами, которые придают особый шарм и атмосферу. Первые виолы, известные также как анютины глазки, начали появляться на крупных площадях, вблизи знаковых архитектурных памятников и мемориалов. Эти цветы славятся своей стойкостью и выносливостью, что позволяет им переносить даже неблагоприятные погодные условия: ветер, снег и заморозки не страшны этим растениям. Именно поэтому садово-парковые службы города стараются высаживать виолы в самые ранние сроки, чтобы к майским праздникам городские пространства выглядели нарядно и создавали ощущение веселья и праздника.

Одной из самых привлекательных и парадных локаций в Северной столице является Стрелка Васильевского острова. В сквере на Биржевой площади в настоящее время активно разворачивается цветник, который будет выполнен в глубоких карминовых оттенках. В течение ближайших нескольких дней исторический ансамбль площади обретет завершенный и яркий вид, так как здесь планируется высадить 567 виол Виттрока. В целом по Василеостровскому району будет высажено около 67 тысяч этих красивых цветов.

Кроме того, розовый микс виол будет размещен в Анфисином саду, который находится на Наличной улице. Красные цветы появятся в Румянцевском саду, на Университетской набережной, а также на бульваре Большого проспекта, на углу с 9-й линией. В других районах Петербурга также запланированы интересные цветочные композиции. Например, на площади Балтийского вокзала зеленая зона будет украшена желтыми, карминовыми и сиреневыми цветами. В Александровском саду, как и в предыдущие годы, будет преобладать бело-синяя гамма, которая символизирует цвета Андреевского флага.

Кроме того, в районе Законодательного Собрания будет разбита клумба с желто-оранжевыми цветами, а на Марсовом поле сквер украсит сочетание белых и карминовых виол, что придаст этому месту особую торжественность. В Московском районе также не останутся без внимания: там будут высажены крупноцветковые сорта виол под названием «Санрайз», которые варьируются от нежных персиково-желтых до ярко-желтых оттенков с характерным темным глазком в центре.

На площади Победы уже были высажены первые цветы, и здесь уже зацвели яркие красно-оранжевые лепестки, которые создают атмосферу праздника и радости. Всего к Дню Победы в Санкт-Петербурге планируется высадить около 600 тысяч виол, что сделает город еще более красивым и привлекательным для жителей и гостей. Эти яркие цветочные композиции не только украсят город, но и станут символом весны, обновления и надежды.