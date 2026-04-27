В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека

Накануне вечером, 26 апреля около 19:20, на 506-м километре автотрассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», произошла смертельная авария. Водитель автомобиля "Шевроле Эпика", 40 лет, потерял управление, двигаясь из деревни Хвалово в направлении деревни Иссад, в Волховском районе Ленинградской области. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком "Рено Т4Х2" с полуприцепом Крон SD. За рулем грузовика находился 59-летний мужчина, житель Костромской области.

Вследствие полученных травм водитель и пассажир "Шевроле Эпика" скончались на месте происшествия.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.