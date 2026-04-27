16:37
В Петербурге на развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
13:30
Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0
13:27
«Зенит» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0
13:13
На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы
13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
12:58
В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области
12:52
В Ленобласти водитель «Тойоты» угрожал пистолетом пенсионерке в деревне Рабитицы
12:41
В Сланцах женщину задержали за поножовщину у местного кафе
12:35
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам
12:27
В Петербурге задержан курьер мошенников с Северного Кавказа
12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
12:10
В Колпино задержали мужчину, обеспечивавшего работу мошеннических сим-боксов
11:47
Промышленность Петербурга продолжает уверенный рост
11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
11:35
В Петербурге уличный конфликт завершился тяжкими травмами и уголовным делом
11:32
В Петербурге задержали мужчину, за угон и поджог автомобиля бывшей подруги
19:52
На трассе «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность на участке от Цвелодубово до Черкасово
13:03
В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш
12:58
В Приморском районе задержали 17-летнюю помощницу мошенников
12:46
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с установкой могильного памятника
12:35
Баскетболисты Герценовского университета впервые за 14 лет стали бронзовыми призерами сильнейшего студенческого турнира
12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
12:16
В Петербурге задержали мигранта-«закладчика»
12:11
В Петербурге с поличным задержали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину
11:25
В Петербурге мигрант напал с ножом на соотечественницу
11:18
Во Всеволожске задержали работника завода, ударившего фельдшера
11:14
В Петербурге вскрыли схему легализации приезжих через фиктивный брак и «бумажное» отцовство
11:10
В Петербурге задержали распространителя запрещенных веществ
15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Волховском районе Ленинградской области

Накануне вечером, 26 апреля около 19:20, на 506-м километре автотрассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», произошла смертельная авария. Водитель автомобиля "Шевроле Эпика", 40 лет, потерял управление, двигаясь из деревни Хвалово в направлении деревни Иссад, в Волховском районе Ленинградской области. Его автомобиль вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком "Рено Т4Х2" с полуприцепом Крон SD. За рулем грузовика находился 59-летний мужчина, житель Костромской области.

Вследствие полученных травм водитель и пассажир "Шевроле Эпика" скончались на месте происшествия.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-01-2026, 09:28
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
15-04-2026, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
15-07-2025, 17:11
На трассе "Кисельня - Хвалово" в ДТП с грузовиком погибли два человека
14-08-2024, 15:27
В Ленобласти на трассе «Сортавала» столкнулись три автомобиля. Один человек погиб
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:07
В Ленобласти на трассе А-114 в ДТП с грузовиком погибли два человека
Сегодня, 12:18
На улице Лени Голикова водитель автомобиля «ВАЗ-21041» сбил 10-летнего мальчика., выбежавшего на красный свет
24-04-2026, 11:43
В Ленобласти женщина-водитель «Хендай Солярис» погибла в результате ДТП
22-04-2026, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
Наверх