Питерец.ру » Происшествия » Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом

Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские возбудили уголовное дело по факту конфликта в центре города и задержали ее участников

Ближе к полуночи 2 мая правоохранительным органам стало известно о конфликте, переросшем в массовую драку, который произошел в сквере у дома №32 на Суворовском проспекте. Двух пострадавших, 19 и 26 лет, с колотыми ранениями груди госпитализировала бригада скорой помощи. На месте происшествия сотрудники полиции задержали десять участников драки, возраст которых составлял от 22 до 28 лет. Среди задержанных оказались трое приезжих из Крыма, республики Бурятия и Волгоградской области, а также две местные жительницы. Всем им были оформлены протоколы об административных правонарушениях согласно части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Уже 3 мая, около трех часов ночи, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Центральному району по горячим следам задержали 22-летнего водителя-экспедитора у дома №28 по улице 8-я Советская. Его подозревают в нанесении ножевых ранений двум участникам инцидента. По предварительной информации, конфликт начался со словесной перепалки между двумя группами людей. В ходе эскалации один из участников, прибывший из Крыма, произвел два выстрела в воздух из аэрозольного пистолета "Добрыня". Затем задержанный позже молодой человек применил нож против своих оппонентов.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчина, применивший нож, задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

