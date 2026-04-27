Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета

Путин наградил коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почета

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
kremlin.ru
Награждение Президентом России наших дзюдоистов – высокая оценка достижений ленинградской и петербургской школы единоборств

Сегодня, 27 апреля, в Санкт-Петербурге состоялось значимое событие — Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил многофункциональную спортивную школу олимпийского резерва, которая носит имя выдающегося тренера Анатолия Станиславовича Рахлина. В ходе своего визита глава государства вручил представителям Региональной федерации дзюдо Санкт-Петербурга Орден Почёта. Президент отметил, что это признание полностью оправдано, так как данная общественная организация активно участвует в масштабной работе по развитию спортивной сферы, а также в популяризации ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что петербургские дзюдоисты успешно пройдут отбор на Олимпийские игры 2028 года, что подчеркивает высокие спортивные достижения и потенциал местных атлетов. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который также присутствовал на церемонии, добавил, что Орден Почёта, врученный от имени Президента, является высоким признанием таланта петербургских спортсменов. Он отметил, что эти атлеты продолжают славные традиции ленинградско-петербургской школы дзюдо, которая зародилась благодаря усилиям её основателя, великого тренера Анатолия Рахлина.

История городской федерации дзюдо насчитывает более 90 лет. Она была первой в стране и за это время подготовила множество замечательных наставников и спортсменов, которые добивались успехов на международной арене. Губернатор подчеркнул, что развитие дзюдо остается в числе приоритетов городского правительства. В Санкт-Петербурге функционирует 19 учреждений, где этим видом единоборств занимаются почти 8 тысяч человек, из которых более 3,5 тысяч — это дети. В школе имени А. С. Рахлина, которая является одной из ведущих в городе, тренируется 831 дзюдоист, среди которых есть 4 заслуженных мастера спорта России.

В 2025 году воспитанники этой школы завоевали 830 наград различного уровня, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланта её спортсменов. В этом году они уже успели завоевать 37 медалей на всероссийских соревнованиях и 14 на международных. Это подтверждает, что петербургское дзюдо продолжает оставаться на высоком уровне и приносить славу своему городу.

Многофункциональный комплекс школы, расположенный на улице Замшина, был открыт в 2024 году и включает в себя залы общей площадью 1500 квадратных метров. Этот комплекс стал важной частью спортивной инфраструктуры города и создает отличные условия для тренировок и соревнований. Однако развитие материально-технической базы школы не останавливается на достигнутом. В настоящее время завершено проектирование загородной базы в Зеленогорске, строительство которой планируется начать в 2026 году. Это позволит ещё больше улучшить условия для подготовки спортсменов и привлечь внимание к дзюдо как к одному из самых популярных видов единоборств в Санкт-Петербурге.

