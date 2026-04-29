В Ленобласти задержали пьяного стрелка из обреза ружья в магазине деревни Петровское

Вечером 28 апреля, около 20:30 к полицейским в Ломоносовском районе Ленобласти, поступил тревожный звонок: в деревне Петровское, в местном питейном заведении, мужчина угрожал продавцу самодельным обрезом ружья.

Сотрудники правоохранительных органов немедленно прибыли по указанному адресу. На месте выяснилось, что в магазин ранее зашел постоянный клиент. Он направил на продавца обрез ружья, произвел выстрел в потолок и скрылся.

По горячим следам, благодаря оперативной работе, в садоводстве «Фауна» оперативники задержали 46-летнего местного жителя, причастного к происшествию. У задержанного было диагностировано сильное алкогольное опьянение.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ.

С места инцидента полиция изъяла патрон 12-го калибра. Поиск оружия, из которого был произведен выстрел, продолжается. Согласно имеющимся данным, у задержанного не зарегистрировано никакого оружия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, которые спровоцировали мужчину на столь дерзкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.