На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ладожский мост разведут для проведения осмотра конструкций разводного пролёта моста, диагностики механических и автоматизированных систем

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 5 мая 2026 года будет временно приостановлено движение по федеральной трассе Р-21 "Кола", соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и далее с границей Норвегии. Ограничение связано с необходимостью проведения работ на мосту через реку Нева, расположенном на 40-м километре трассы, неподалеку от деревни Марьино в Ленинградской области.

Представители подрядной организации проведут плановые мероприятия по обследованию конструкций разводной части моста, а также диагностику его механического и автоматизированного оборудования. В связи с этим, в промежутке с 00:30 до 02:30 ночи будет полностью перекрыто движение для всех транспортных средств.

Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что технологическая разводка моста является ключевым этапом для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
