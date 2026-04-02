Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции

В Красногвардейском районе выявили факт незаконной миграции

Опубликовал: Антон78
Полицейские Красногвардейского района Петербурга выявили факт незаконной миграции

31 марта около 15:00, при проверки адресов в Красногвардейском районе Петрбурга, было обнаружено, что в доме 25 по Муринской дороге были фиктивно поставлены на миграционный учет иностранные граждане.

Полицейские выяснили, что в декабре 2025 года 39-летняя местная жительница, чей род деятельности связан с фармацевтикой, вместе со своим 45-летним партнером из Центральной Азии, организовали постановку на учет 17 иностранцев в их жилище. За каждую постановку они получали 10 000 рублей.

1 апреля полицейские УМВД России по Красногвардейскому району задержали женщину и ее сожителя. Оба были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции, согласно пункту «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Мужчина был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в то время как в отношении женщины готовится решение об избрании меры пресечения.

Собранные материалы переданы в миграционную службу для дальнейшей работы по аннулированию законных оснований пребывания в стране иностранных граждан.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

