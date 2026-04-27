Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам

85-летняя петербурженка лишилась 400 тысяч рублей после звонка мошенников. Пенсионерка, проживающая по адресу ул. Р. Зорге, д. 10, сообщила о случившемся полицейским Красносельского района Петербурга 24 апреля. По словам потерпевшей, она передала крупную сумму неизвестному человеку после телефонного разговора, в ходе которого ее убедили декларировать денежные средства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

25 апреля сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, возле дома 19 корпус 2 на улице Галицкой в районе Славянки (поселок Шушары).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, устанавливая возможную причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.