ента новостей

16:37
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам

Жителя Шушар задержали за пособничество телефонным мошенникам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали жителя Шушар, оставившего пенсионерку без накоплений

85-летняя петербурженка лишилась 400 тысяч рублей после звонка мошенников. Пенсионерка, проживающая по адресу ул. Р. Зорге, д. 10, сообщила о случившемся полицейским Красносельского района Петербурга 24 апреля. По словам потерпевшей, она передала крупную сумму неизвестному человеку после телефонного разговора, в ходе которого ее убедили декларировать денежные средства.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. 

25 апреля сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, возле дома 19 корпус 2 на улице Галицкой в районе Славянки (поселок Шушары).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, устанавливая возможную причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.

Все по теме: Красносельский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

