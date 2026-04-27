Петербургское «Динамо» обыграло «Спартак-2» со счетом 1:0

Первый тайм под проливным дождём и порывами ветра до 20 м/cек прошёл на встречных курсах, и если атаки гостей разбивались о защитные порядки бело-голубых, то динамовцы свой шанс реализовали. На 37-й минуте единственный мяч в ворота москвичей забил Ризван Умаров. Во втором тайме футболисты «Динамо», играя против шквалистого ветра, сопротивлялись не только с соперником, но и со стихией, и результативными действиями не отметились. После пятого тура LEON-Второй лиги Б «Динамо-СПб», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблицу второй группы.

Следующий матч команда Александра Фомичёва проведёт в Череповце с одноимённым футбольным клубом на одноимённом же стадионе.

Игра пройдёт в воскресенье, 3 мая. Начало: в 18:00.