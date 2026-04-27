Дорожные работы с полным перекрытием двух съездов на развязке КАД с Пулковского шоссе перенесли по погодным условиям

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном перекрытии съездов №7 и №8 на кольцевой автодороге (КАД) в районе пересечения с Пулковским шоссе. Изменения связаны с проведением работ по устранению колеи на 68-м километре КАД.

Перенос сроков укладки верхнего слоя асфальтового покрытия, требующий полного прекращения движения, вызван ухудшением погодных условий. Ранее запланированные работы на съезде №7 (с Пулковского шоссе на внешнюю сторону КАД по направлению из Санкт-Петербурга) и съезде №8 (с внешней стороны КАД на Пулковское шоссе в направлении метро «Московская») будут проведены с 20:00 27 апреля до 8:00 29 апреля. Об этом сообщил начальник ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ремонтные мероприятия будут осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари.

Пузыревский также отметил, что работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия не зависят от погоды и были завершены в запланированные сроки.