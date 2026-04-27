В Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области

Опубликовал: Антон78
Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали мигранта, расправившегося с жителем Тверской области

Ночью 25 апреля текущего года в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области от фельдшера скорой помощи поступила информация об обнаружении тела мужчины у дома №15, корпус 3, по Западному проезду в поселке имени Свердлова. У погибшего, 45-летнего уроженца Тверской области, была обнаружена травма в области правого виска.

Следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Днем 26 апреля, около 13:50, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 31-летний гражданин Республики Узбекистан, не имеющий официального места работы. Задержание произведено по адресу: дом 45, 1-й микрорайон поселка имени Свердлова.

По предварительной версии следствия, причиной трагедии стал личный конфликт, связанный с девушкой. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

