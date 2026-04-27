На развязке КАД с Софийской улицей перекроют две полосы

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует водителей и всех участников дорожного движения о том, что на транспортной развязке КАД, расположенной на пересечении с Софийской улицей, будет временно закрыто сразу две полосы для проезда автомобилей.

Работы будут проходить в несколько этапов. С 27 апреля по 10 мая будут перекрыты первая и вторая полосы движения, что может вызвать определенные неудобства для водителей. Затем, с 11 по 24 мая, будет закрыта третья и четвёртая полосы. Это значит, что в указанные сроки автомобилисты должны быть готовы к изменению привычного маршрута и учитывать возможные задержки в пути. Важно отметить, что в период, когда некоторые полосы будут закрыты, на оставшихся для движения полосах будет введено ограничение скорости до 50 километров в час. Это сделано для обеспечения безопасности как водителей, так и рабочих, которые будут заниматься проведением данных работ.

Как отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, все работы будут проводиться в строгом соответствии с заранее утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и удобства водителей в зоне работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые будут ограждать место проведения работ. Кроме того, будет организована работа световой сигнализации, включая сигнальные фонари, которые обеспечат дополнительное освещение и обозначение зоны работ в темное время суток.

Информация о закрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Это позволит водителям заранее быть в курсе всех изменений и корректировать свои маршруты.

Работы по замене деформационного шва будут осуществляться на 60-м километре внутреннего кольца КАД. Весь процесс будет проходить в круглосуточном режиме, в три смены.

В связи с вышеописанными изменениями, водителям настоятельно рекомендуется заранее планировать свои поездки, учитывать возможные задержки и внимательно следить за дорожной обстановкой. Безопасность на дороге является приоритетом, и все участники дорожного движения должны проявлять особую внимательность в это время.