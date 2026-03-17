Питерец.ру » Происшествия » В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета

Опубликовал: Антон78
Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали местного жителя за совершение тяжкого преступления

1 февраля около 22:40 сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области получили сообщение из медицинского учреждения. К ним самостоятельно обратился 40-летний мужчина, уроженец Новгородской области, с травмой глаза. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительной информации, со слов заявителя, инцидент произошел в вечернее время. Возле дома №13 на Шоссейной улице в населенном пункте Бугры у него возник словесный спор с 25-летним безработным местным жителем. В ходе конфликта нападавший произвел выстрел из аэрозольного пистолета в область лица оппонента.

Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что квалифицируется по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, телесные повреждения, стрельба
Похожие публикации

10-03-2026, 14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
16-05-2025, 12:15
В Мурино конфликт мужчин закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
29-12-2025, 09:54
В Кингисеппе конфликт у кафе закончился стрельбой из аэрозольного устройства
28-08-2025, 15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
16-04-2023, 11:48
В Петербурге задержан мужчина ударивший ножом оппонента после ссоры в кафе в Буграх
7-02-2026, 13:46
В Петербурге мужчина в пункте выдачи заказов выстрелил из аэрозольного устройства

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
Вчера, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
13-03-2026, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
Наверх