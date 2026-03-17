В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета

1 февраля около 22:40 сотрудники правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области получили сообщение из медицинского учреждения. К ним самостоятельно обратился 40-летний мужчина, уроженец Новгородской области, с травмой глаза. Пострадавший был госпитализирован.

По предварительной информации, со слов заявителя, инцидент произошел в вечернее время. Возле дома №13 на Шоссейной улице в населенном пункте Бугры у него возник словесный спор с 25-летним безработным местным жителем. В ходе конфликта нападавший произвел выстрел из аэрозольного пистолета в область лица оппонента.

Подозреваемый в совершении противоправных действий был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что квалифицируется по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.