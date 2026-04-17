Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре

В Петербурге поймали вандала, разбившего стекло на остановке на Сиреневом бульваре

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали вандала, разбившего стекло на остановке в Выборгском районе Петербурга

Вечером 15 апреля, около 20:30, к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о происшествии у дома №12 по Сиреневому бульвару. На остановке общественного транспорта находился мужчина, ведущий себя неадекватно и разбивающий стекла павильона.

Полицейские, оперативно прибывшие на вызов, задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину, уроженца Московской области. Согласно предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и, по мотивам хулиганства, своей рукой разбил стекло остановки.

Обстоятельства произошедшего и точная сумма причиненного материального ущерба в настоящее время выясняются.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей действия как вандализм. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

