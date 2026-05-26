На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает о предстоящих ограничениях движения на 38-м километре внешнего кольца КАД в районе развязки с Шафировским проспектом.

В период с 8 по 21 июня будут закрыты для проезда первая и вторая полосы движения. С 22 июня по 4 июля ограничения коснутся третьей и четвертой полос. Эти меры связаны с заменой деформационного шва на Беляевском мосту через реку Охта. На время проведения работ по оставшимся открытыми полосам будет установлено ограничение скорости до 50 км/ч.

Данные работы проводятся согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация об ограничениях будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.

Замена деформационного шва будет осуществляться круглосуточно, в три смены. Пропускная способность будет ограничена в два этапа: сначала работы проводятся на одной половине моста, затем – на другой. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.