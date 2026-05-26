В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом

25 мая в Петербурге задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Инцидент произошел 5 мая, когда неизвестный, угрожая ножом, похитил две бутылки водки на сумму 997 рублей с прилавка магазина по адресу: Канонерский остров, дом 8.

Задержание подозреваемого, ранее судимого за кражи и не имеющего официального трудоустройства, было проведено сотрудниками полиции у дома 50 по улице Севастопольской в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.