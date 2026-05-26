ента новостей

13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
21:59
Выставка «Запретный сад»
14:51
Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова
14:46
На улице Замшина двое молодых людей устроили стрельбу из сигнального устройства
11:52
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
20:21
Выставка Ильи Комова «Иной Петербург»
16:15
В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией киргизского парламента
14:23
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:20
В Петербурге задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
14:16
В Петербурге задержали 19-летнего жителя Новосибирска за обман пенсионера
13:28
В Петербурге задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья на улице Доблести
13:06
На трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение
10:21
В Санкт-Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
21:36
На трассе «Кола» в массовом ДТП погибла женщина-водитель «Хонды»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом

В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге полицейскими задержан разбойник, отправившийся за спиртным с ножом

25 мая в Петербурге задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Инцидент произошел 5 мая, когда неизвестный, угрожая ножом, похитил две бутылки водки на сумму 997 рублей с прилавка магазина по адресу: Канонерский остров, дом 8.

Задержание подозреваемого, ранее судимого за кражи и не имеющего официального трудоустройства, было проведено сотрудниками полиции у дома 50 по улице Севастопольской в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Кировский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-04-2026, 11:20
В Сосновом Бору задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
3-03-2026, 10:41
В Красном Селе задержали пьяного ревнивца, ранившего ножом бывшую жену
7-11-2025, 11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
15-05-2025, 14:12
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине
13-04-2023, 11:31
В Петербурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
19-02-2026, 20:20
В Петроградском районе задержан мужчина подозреваемый в разбое

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
Вчера, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
21-05-2026, 09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх