В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника

22 мая вечером, около 21:15, на регулируемом пешеходном переходе у дома № 65 по улице Парашютной произошло дорожное происшествие. Мужчина, управлявший каршеринговым электросамокатом сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия. Вследствие наезда подросток получил повреждения и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГАИ Приморского района Петербурга оперативно разыскали виновника ДТП. Им оказался 22-летний гражданин ближнего зарубежья. 23 мая он был задержан на Шуваловском проспекте и доставлен в отдел полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая 12.27 (невыполнение требования ПДД о запрете употребления алкоголя… или оставление места ДТП), 12.24 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего) и 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.