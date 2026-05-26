ента новостей

13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
21:59
Выставка «Запретный сад»
14:51
Полиция задержала подозреваемого в жестоком избиении мужчины на набережной канала Грибоедова
14:46
На улице Замшина двое молодых людей устроили стрельбу из сигнального устройства
11:52
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
20:21
Выставка Ильи Комова «Иной Петербург»
16:15
В Мариинском дворце прошла встреча с делегацией киргизского парламента
14:23
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:20
В Петербурге задержан дроп мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
14:16
В Петербурге задержали 19-летнего жителя Новосибирска за обман пенсионера
13:28
В Петербурге задержали двоих хулиганов, стрелявших из ружья на улице Доблести
13:06
На трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение
10:21
В Санкт-Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
21:36
На трассе «Кола» в массовом ДТП погибла женщина-водитель «Хонды»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника

В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта, скрывшегося на электросамокате после наезда на школьника

22 мая вечером, около 21:15, на регулируемом пешеходном переходе у дома № 65 по улице Парашютной произошло дорожное происшествие. Мужчина, управлявший каршеринговым электросамокатом сбил 12-летнего школьника, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия. Вследствие наезда подросток получил повреждения и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГАИ Приморского района Петербурга оперативно разыскали виновника ДТП. Им оказался 22-летний гражданин ближнего зарубежья. 23 мая он был задержан на Шуваловском проспекте и доставлен в отдел полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая 12.27 (невыполнение требования ПДД о запрете употребления алкоголя… или оставление места ДТП), 12.24 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего) и 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации).

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

Все по теме: Приморский район, ДТП, самокаты, пострадавший пешеход, дети, мигранты
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-06-2024, 19:59
На Парашютной улице подросток на электросамокате сбил женщину с коляской
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
11-07-2024, 15:02
Во Мге юноша на питбайке сбил подростка
23-10-2024, 14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
27-07-2024, 14:14
На улице Солдата Корзуна дворник мигрант ударил ножом соотечественника

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
Вчера, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
21-05-2026, 09:59
В Приозерском районе в лобовом ДТП погиб мотоциклист
Наверх