В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную

В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную

Опубликовал: Антон78
В Петербурге полицейскими задержан мужчина, ограбивший бывшую возлюбленную

25 мая в 01:30 на улице Взлетной, у дома №13, сотрудники полиции задержали 34-летнего неработающего ранее судимого мужчину Задержание произошло в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту избиения и кражи мобильного телефона.

Инцидент произошел 23 мая около 23:55. В отдел полиции Московского района Петербурга с заявлением обратилась 35-летняя женщина. По ее словам, за час до обращения в подъезде дома №13 по улице Взлетной ее сожитель нанес ей телесные повреждения и похитил мобильный телефон стоимостью 40 000 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Московский район, грабеж, телесные повреждения
