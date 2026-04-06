В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке

Около полуночи 5 апреля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о стрельбе из пистолета в воздух у дома 10 по Мытнинской улице. На место происшествия незамедлительно выехала полиция.

Прибывшие на место полицейские задержали 42-летнего местного жителя, не имеющего официального места работы. Сотрудники полиции установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел четыре выстрела вверх из травматического пистолета "ОСА". Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

К счастью, в результате этой опрометчивой выходки никто не пострадал, и никакого материального ущерба нанесено не было.

По данным полицейской базы, травматический пистолет, из которого велась стрельба, зарегистрирован на задержанного. Оружие было изъято.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего.