Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке

В центре Петербурга задержали стрелка из травмата на автобусной остановке

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали нарушителя, стрелявшего из травматического пистолета на автобусной остановке в Центральном районе

Около полуночи 5 апреля к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о стрельбе из пистолета в воздух у дома 10 по Мытнинской улице. На место происшествия незамедлительно выехала полиция.

Прибывшие на место полицейские задержали 42-летнего местного жителя, не имеющего официального места работы. Сотрудники полиции установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел четыре выстрела вверх из травматического пистолета "ОСА". Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

К счастью, в результате этой опрометчивой выходки никто не пострадал, и никакого материального ущерба нанесено не было.

По данным полицейской базы, травматический пистолет, из которого велась стрельба, зарегистрирован на задержанного. Оружие было изъято.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении стрелявшего.

Все по теме: Центральный район, стрельба
Похожие публикации

2-09-2024, 10:20
На Учительской улице задержали пьяного стрелка из травмата
30-08-2024, 09:23
На Северном проспекте задержали пьяного стрелка
25-10-2023, 12:49
В Приморском районе задержали пьяного стрелка
15-04-2025, 11:45
В центре Петербурга задержали стрелка из пневматики в парадной на Старорусской улице
13-09-2024, 10:38
На улице Рубинштейна пьяный мужчина стрелял в воздух из аэрозольного пистолета
25-11-2024, 09:41
На Васильевском острове задержали стрелка с балкона

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
Сегодня, 10:30
В Ленобласти водитель «Соляриса», сдавая задним ходом во дворе, насмерть сбил свою супругу
3-04-2026, 22:09
В центре Петербурга в массовом ДТП пострадало четыре человека
3-04-2026, 21:21
На Ириновском проспекте молодой парень на каршеринге сбил двух маленьких девочек
