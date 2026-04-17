В Петербурге задержали 15-летнего «помощника» телефонных мошенников

78-летняя петербурженка стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 700 000 рублей. 6 апреля она обратилась в полицию Кировского района Петербурга, рассказав, что неизвестные под предлогом ДТП с участием ее знакомой убедили пенсионерку передать крупную сумму денег курьеру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 16 апреля сотрудниками уголовного розыска на улице Коллонтай задержан 15-летний подросток, ученик седьмого класса. Молодого человека подозревают в участии в мошеннической схеме в качестве курьера.

Подросток был доставлен в отдел полиции, опрошен и передан законным представителям. Расследование обстоятельств дела продолжается.