В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке

Опубликовал: Антон78
Полицейские с поличным задержали курьера мошенников, пришедшего за деньгами к пенсионерке  

72-летняя жительница поселка Гладкое, Тосненского района Ленинградской области стала жертвой мошенников, потеряв 1 300 000 рублей. Инцидент произошел 14 марта, когда неизвестные, под предлогом декларирования денежных средств заставили пенсионерку передать крупную сумму курьеру у дома 25 по улице Центральной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Через три дня, 17 марта, ситуация получила продолжение. Пострадавшая вновь обратилась в полицию, сообщив, что злоумышленники под вымышленным предлогом пытаются получить с нее еще 1 150 000 рублей. Оперативные действия полиции привели к задержанию 35-летнего мужчины, ранее имевшего судимость и являющегося жителем Гатчинского района. Он был пойман с поличным сотрудниками, прибывшими на место происшествия.

В отношении задержанного возбуждено новое уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) с учетом статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению). Подозреваемый помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, мошенничество, пенсионеры
