В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы

Вечером 23 марта пожилая петербурженка 1937 года рождения стала жертвой мошенников, лишившись почти двух миллионов рублей. Злоумышленники, действуя через курьеров, убедили пенсионерку, проживающую на Софийской улице, передать им 1 986 945 рублей под предлогом декларирования и обеспечения безопасности её личных сбережений. Неизвестные звонили ей, представляясь сотрудниками различных организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга задержали 20-летнего молодого человека. Его подозревают в причастности к данному преступлению. Задержание произошло в ночные часы 24 марта на Северном проспекте. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.