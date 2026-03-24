Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы

В Петербурге задержали «дропа», обманувшего пенсионерку с Софийской улицы

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские во Фрунзенском районе Петербурга задержали «дропа» с Северного проспекта, обманувшего пенсионерку

Вечером 23 марта пожилая петербурженка 1937 года рождения стала жертвой мошенников, лишившись почти двух миллионов рублей. Злоумышленники, действуя через курьеров, убедили пенсионерку, проживающую на Софийской улице, передать им 1 986 945 рублей под предлогом декларирования и обеспечения безопасности её личных сбережений. Неизвестные звонили ей, представляясь сотрудниками различных организаций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга задержали 20-летнего молодого человека. Его подозревают в причастности к данному преступлению. Задержание произошло в ночные часы 24 марта на Северном проспекте. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

