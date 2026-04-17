В Петербурге раскрыли покушение на убийство, совершенное в 1997 году

Спустя 28 лет сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области раскрыли покушение на убийство, совершенное 7 октября 1997 года. В тот день неустановленное лицо четырежды выстрелило из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения, который был госпитализирован с ранениями.

В результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось восстановить картину произошедшего и установить личность злоумышленника. Им оказался 48-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и в настоящее время работающий адвокатом.

Следствие установило, что 7 октября 1997 года, находясь в подъезде дома 2 корпус 2 по улице Уточкина, подозреваемый, имея давний конфликт на почве деловых отношений, произвел из пистолета четыре выстрела в своего оппонента, после чего скрылся.

Изначально по факту инцидента Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по статье «покушение на убийство», однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось. В настоящее время дело переквалифицировано по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

16 апреля подозреваемый был задержан оперативниками и ему предъявлено обвинение. Задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.