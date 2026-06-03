В Ленобласти иномарка сбила трехлетнего ребенка на велосипеде

Накануне вечером, 2 июня около 20:10 на улице Советская, дом 51, в поселке Советский, в Выборгском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие.

При движении по дворовой территории 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Рио» совершила наезд на трехлетнего мальчика. Мальчик неожиданно выехал на велосипеде непосредственно перед иномаркой.

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии и был госпитализирован.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 1 ст. 264 УК РФ.